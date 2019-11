Under 21 tra poco in campo: contro l’Islanda titolarissimi Ranieri e Sottil

I due viola Luca Ranieri e Riccardo Sottil sono pronti a scendere in campo (alle 18:30) da titolari con la maglia dell’Under 21 azzurra, nell’impegno che vede di fronte alla selezione del c.t. Paolo Nicolato l’Islanda. Si tratta della quarta partita in calendario per Pinamonti e compagni, dopo aver ottenuto nelle tre precedenti due vittorie ed un pari. I due mancini, rispettivamente, giocheranno come centrale di sinistra ed esterno alto a destra nel 4-3-3 disegnato dal c.t. veneto.

