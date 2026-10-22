Si avvicina la partita tra Inter e Fiorentina, in programma domenica alle 12:30 a San Siro e valida per l'8° giornata di Serie A. Appuntamento quasi proibitivo per i viola contro la squadra di Chivu capolista del campionato. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria di ieri sera in Champions League contro lo Shakhtar.

Paolo Vanoli parlerà domani, venerdì 23 ottobre, alle ore 16:00 in conferenza stampa all'antivigilia del match. Come sempre l'incontro con la stampa si svolgerà presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park e su Violanews potrete seguire la diretta testuale.