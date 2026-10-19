Clamorosa decisione in casa Pisa: entra ufficialmente in società l'ex dirigente della Juventus Damien Comolli
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Svolta societaria per il Pisa Sporting Club. La società nerazzurra ha annunciato ufficialmente l'ingresso di Damien Comolli nel ruolo di presidente e amministratore delegato.
Le prime parole di Comolli e l'addio dei Corrado
Attraverso la nota diffusa dai canali ufficiali del club, il dirigente con un passato nei quadri tecnici della Juventus ha espresso tutta la propria soddisfazione per il nuovo incarico:
Accetto con grande entusiasmo di guidare il Pisa SC come Presidente e Amministratore Delegato. Sotto la gestione di Alexander Knaster, la società ha evidenziato una crescita costante e traguardi rilevanti.
L'avvicendamento ai vertici del club determina la contestuale uscita di scena di Giuseppe Corrado e Giovanni Corrado, che lasciano i rispettivi incarichi operativi all'interno dell'organigramma societario.
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