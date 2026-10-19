Svolta societaria per il Pisa Sporting Club. La società nerazzurra ha annunciato ufficialmente l'ingresso di Damien Comolli nel ruolo di presidente e amministratore delegato.

Attraverso la nota diffusa dai canali ufficiali del club, il dirigente con un passato nei quadri tecnici della Juventus ha espresso tutta la propria soddisfazione per il nuovo incarico:

Accetto con grande entusiasmo di guidare il Pisa SC come Presidente e Amministratore Delegato. Sotto la gestione di Alexander Knaster, la società ha evidenziato una crescita costante e traguardi rilevanti.