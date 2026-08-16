Il precampionato è ormai alle spalle e per la Roma è arrivato il momento di fare sul serio. Dopo l'ultimo test estivo contro il Borussia Dortmund, terminato 2-2, Gian Piero Gasperini ha concesso qualche giorno di riposo alla squadra prima di iniziare la preparazione in vista del primo impegno ufficiale della stagione. I giallorossi torneranno infatti al lavoro mercoledì mattina a Trigoria. Da quel momento tutta l'attenzione sarà rivolta alla sfida contro la Fiorentina, in programma lunedì 24 agosto alle 20.45, quando la nuova Roma di Gasperini farà il proprio esordio in campionato.

La Roma avrà a disposizione alcuni giorni per smaltire definitivamente le fatiche della preparazione e lavorare sugli ultimi dettagli tattici in vista della prima giornata. Un appuntamento che rappresenterà anche il primo vero banco di prova ufficiale per il nuovo corso giallorosso.