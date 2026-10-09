Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri parla in uno speciale dedicato al Viola Park
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Luca Ranieri ha parlato in una breve intervista concessa a Sky in uno speciale dedicato al Viola Park. Le sue parole:
Provo una grande emozione. Pensare che, quando sono arrivato a Firenze a tredici anni, ci spostavamo continuamente tra tre o quattro campi diversi senza una vera casa fissa... Poter usufruire di una struttura simile rappresenta qualcosa di straordinario per i ragazzi. Incontrare i calciatori della prima squadra e allenarsi in un centro sportivo di questo livello è fondamentale per favorire la loro crescita.
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