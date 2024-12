Lutto per Batistuta: è scomparsa la madre Gloria all’età di 75 anni

La mia più profonda gratitudine a tutti i medici, infermieri, inservienti e collaboratori in generale per la loro presenza, professionalità e dedizione in questi momenti difficili. Il vostro sostegno è stato una fonte di speranza per me e per tutta la mia famiglia. L’impegno nel prestare attenzione e cura immediata a mia madre, in caso di emergenza, o di una brutta giornata, non passerà mai inosservato. Siamo davvero orgogliosi di tutto ciò che è stato fatto

Gloria Zilli si distinse per le sue opera di beneficenza in diverse istituzioni locali. Era una persona molto stimata a Reconquista per tutto quello che faceva in città, collaborando sempre. Una delle sue opere più importanti è stata l'organizzazione di un torneo di golf con suo figlio per raccogliere fondi a beneficio dei volontari dell'Ospedale Centrale di Reconquista. “La mia vecchia è peggio di me. "Non gli piace chiedere o disturbare, fa tutto in silenzio", commentò allora Gabriel, riferendosi al fatto che sua madre faceva molto per coloro che avevano di meno, senza però mai prendersi i meriti, o farlo sapere esplicitamente alla stampa.