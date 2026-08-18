La Fiorentina si presenta ai nastri di partenza del campionato con un mercato da prime otto. Ma secondo l'ex viola non può privarsi di Kean
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Intercettato da Radio Amore, l'ex viola Fabio Liverani ha fatto le carte al campionato che sta per iniziare, soffermandosi anche sulla Fiorentina:
"Ha fatto una rivoluzione, ma anche un mercato da prime otto, non da quartultima. Se riuscirà a trattenere Kean sarà un gran colpo, perderlo sarebbe un problema. In questi ultimi giorni di mercato, questa è la missione dei Viola". Sull'ex Favasuli, appena arrivato al Napoli: "E' un ottimo innesto, uno dei giovani più promettenti del panorama italiano".
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