Joao Mario si presenta al mondo Fiorentina: il club ha ufficializzato data e orario della sua conferenza stampa
Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"
La Fiorentina ha fissato la data per la presentazione ufficiale di Joao Mario. Il nuovo acquisto viola incontrerà i giornalisti domani, martedì 18 agosto 2026, alle ore 15:00.
La conferenza stampa si terrà all'interno del Windtre Media Center presso il centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park di Bagno a Ripoli.
Dove seguire la conferenzaLa conferenza sarà seguita live su Violanews.com dalle ore 14:55 di domani, 18 agosto.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Le nostre esclusive
Fiorentina a una settimana dal via: cosa va, cosa ancora no e cosa manca
Calciomercato
Leao alla Fiorentina? Moretto spiega: "Ecco i costi e la volontà del calciatore"
Calciomercato
VN - In arrivo offerta Como per Kean: si valutano 2 nomi, ma occhio alla sorpresa
Calciomercato
VN - Non solo Kean, in arrivo offerta per Fagioli: le mosse di Paratici
Altre di Serie A
Frosinone, il 29 al Franchi. Alvini: "Arrivati giocatori che non ho chiesto".
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti