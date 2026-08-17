Joao Mario si presenta al mondo Fiorentina: il club ha ufficializzato data e orario della sua conferenza stampa

Matteo Torniai
Vinciguerra Borgo Albizi V100LA

Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"

La Fiorentina ha fissato la data per la presentazione ufficiale di Joao Mario. Il nuovo acquisto viola incontrerà i giornalisti domani, martedì 18 agosto 2026, alle ore 15:00.

La conferenza stampa si terrà all'interno del Windtre Media Center presso il centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park di Bagno a Ripoli.

Dove seguire la conferenza

La conferenza sarà seguita live su Violanews.com dalle ore 14:55 di domani, 18 agosto.
Joao Mario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti