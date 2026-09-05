La Roma di Gasperini è partita fortissimo, già dall'esordio contro la Fiorentina. Il tecnico giallorosso analizza il calendario:

"Più che di maturità, che questa squadra ha dimostrato di avere, è una prova di forza, di valore. Il calendario, nelle prime 10-12 giornate, ci fa incontrare tante squadre della parte alta della classifica. Posto che considero anche la Fiorentina di valore e vincere a Lecce, in trasferta, non è mai facile. Poi nelle prossime partite incontreremo non solo l’Atalanta, ma anche l’Inter, il Como, il Napoli. Insomma, nella prima del girone di andata ci saranno tutte queste gare, in più anche la Champions. Va bene, è un percorso e lo affrontiamo di volta in volta, a cominciare da domani, incontreremo una squadra di assoluto valore, partita bene. Una gara che vale l'Europa che conta"