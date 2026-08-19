Toni premia Kane con la Scarpa d'Oro e lo incorona: "Meriti il Pallone d'Oro". Poi il selfie tra i due diventa virale sui social.
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73 gol in una stagione, con il solo Messi capace di fare meglio nella storia, sono valsi a Harry Kane la Scarpa d'Oro, conquistata per la seconda volta in carriera. Oggi l'attaccante del Bayern Monaco è stato premiato da un altro grande centravanti del passato, Luca Toni, ex bomber anche della Fiorentina e dei bavaresi. Durante la cerimonia, Toni ha voluto spingersi oltre, candidando apertamente l'inglese a un riconoscimento ancora più prestigioso: "Harry, tu meriti il Pallone d'Oro".
I due sono stati poi protagonisti di un simpatico siparietto sul palco. L'ex attaccante viola e della Nazionale ha preso il proprio telefono e ha scattato un selfie insieme a Kane e alla Scarpa d'Oro: un'immagine che ha rapidamente fatto il giro dei social. Un incontro speciale tra due grandi numeri nove, entrambi capaci nel corso della propria carriera di conquistare il prestigioso trofeo.
Harry Kane was presented with the Golden Shoe award after scoring 36 Bundesliga goals last season 🎯 pic.twitter.com/jPKqWMwCbe— B/R Football (@brfootball) August 19, 2026
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