VIDEO - Valdepenas: "Ho tenuto la maglia del debutto viola, sono affezionato"

73 gol in una stagione, con il solo Messi capace di fare meglio nella storia, sono valsi a Harry Kane la Scarpa d'Oro, conquistata per la seconda volta in carriera. Oggi l'attaccante del Bayern Monaco è stato premiato da un altro grande centravanti del passato, Luca Toni, ex bomber anche della Fiorentina e dei bavaresi. Durante la cerimonia, Toni ha voluto spingersi oltre, candidando apertamente l'inglese a un riconoscimento ancora più prestigioso: "Harry, tu meriti il Pallone d'Oro".

I due sono stati poi protagonisti di un simpatico siparietto sul palco. L'ex attaccante viola e della Nazionale ha preso il proprio telefono e ha scattato un selfie insieme a Kane e alla Scarpa d'Oro: un'immagine che ha rapidamente fatto il giro dei social. Un incontro speciale tra due grandi numeri nove, entrambi capaci nel corso della propria carriera di conquistare il prestigioso trofeo.