Giampaolo Marchini, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina
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Giampaolo Marchini, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina:
Ndour ha avuto una crescita clamorosa negli ultimi mesi, la strategia della Fiorentina è comprensibile. È un giocatore che mi piace molto, è un box to box. Magari stilisticamente non è il massimo, ma nella sostanza è uno bravo. Kean ceduto, Pellegrino è sostituto ideale? Non lo so, io Moise me lo terrei stretto. Magari su Fagioli si può pensare a un ragionamento diverso, occhio al Napoli sul centrocampista che con Lobotka alla Juventus può crearsi un incastro non banale. Gli esterni servono, bisogna capire qual è l'idea definitiva di Grosso sul modulo, magari rimarrà con l'albero di natale.
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