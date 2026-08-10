L'inno originale della Fiorentina suonato e cantato dalla Pippolese [VIDEO]

La Fiorentina continua a coltivare il suo futuro. Dopo Croci e non solo, altri due giovani viola hanno firmato oggi il loro primo contratto da professionisti: si tratta dei 2010 Lorenzo Bernamonte e Mattia Barbone.

I due comunicati

ACF Fiorentina comunica che il calciatore classe 2010 Lorenzo Bernamonte ha firmato il suo primo contratto da professionista, della durata di 3 anni. Il centrocampista sarà quindi legato al Club gigliato fino al 30 giugno 2029. ACF Fiorentina comunica che il calciatore classe 2010 Mattia Barbone ha firmato il suo primo contratto da professionista, della durata di 3 anni. Il difensore sarà quindi legato al Club gigliato fino al 30 giugno 2029.