La posizione di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina resta sotto osservazione. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, la società viola ha scelto di confermare il tecnico, concedendogli però una fiducia a tempo dopo gli ultimi risultati negativi.

Tre partite per salvare la panchina

La dirigenza ha deciso di non intervenire immediatamente anche perché le alternative attualmente disponibili non convincono del tutto. Per Vanoli, tuttavia, il margine di errore si è azzerato: le prossime tre sfide contro Cagliari, Parma e Bologna, in programma prima della sosta, rappresentano un passaggio decisivo per il suo futuro.

L'ipotesi interna in caso di nuovi passi falsi

Qualora dovessero arrivare altri crolli, il club valuterà un cambio alla guida della prima squadra. Tra le soluzioni prese in considerazione in caso di emergenza c'è anche la possibile promozione interna di Aurelio Andreazzoli, attuale tecnico della Primavera viola.