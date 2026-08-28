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Per festeggiare il Centenario, la Fiorentina ha inaugurato due nuove opere in due luoghi di Firenze. Cento Volte Viola di Marco Lodola al Viola Park e "V100LA" a Piazzale Michelangelo. Il comunicato del club viola e la spiegazione dell'iniziativa:

ACF Fiorentina celebra il proprio Centenario con “Cento Volte Viola”, un’opera monumentale commissionata dal Club a Marco Lodola, maestro della luce e tra i protagonisti della Pop Art italiana, per raccontare attraverso l’arte cento anni di storia, passione e appartenenza. Realizzata in collaborazione con Deodato Arte, la scultura in plexiglas e LED è collocata da oggi al Viola Park, la casa della Fiorentina e luogo che rappresenta il presente e il futuro del Club. A dialogare idealmente con l’opera nel racconto del Centenario è “V100LA”, la grande scritta celebrativa che campeggia a Piazzale Michelangelo, uno dei luoghi simbolo e più riconoscibili di Firenze, grazie alla collaborazione con il Comune di Firenze. Due luoghi, due installazioni, un unico racconto viola: da una parte Firenze, con il suo panorama e la sua storia; dall’altra il Viola Park, cuore della vita quotidiana del Club. Un dialogo simbolico che unisce la Fiorentina alla propria città e porta le celebrazioni dei cento anni nei luoghi che meglio ne rappresentano identità, radici e futuro. Un secolo fatto di sfide e campioni, vittorie e sconfitte, emozioni, domeniche allo stadio e ricordi tramandati tra generazioni. Una storia sportiva che nel tempo è diventata anche storia della città, fino a trasformare un colore, il viola, in un segno di identità e appartenenza. È proprio questo patrimonio collettivo che il Club ha affidato all’interpretazione artistica di Marco Lodola. Il popolo viola dà forma all’opera Al centro di “Cento Volte Viola” ci sono i tifosi e tutti coloro che amano la Fiorentina. La grande sagoma ideata da Lodola è composta da una moltitudine di piccole figure umane colorate che, unite, costruiscono un’unica figura luminosa. Ognuno è parte di un insieme più grande, così come ogni tifoso, ogni famiglia, ogni generazione contribuisce a costruire e tramandare l’identità della Fiorentina. In quella moltitudine si condensano cento anni di passione viola: tante storie individuali che, unite, diventano una sola storia. L’opera diventa così un ritratto collettivo: sono le persone che amano la Fiorentina a costruirne simbolicamente l’immagine, trasformando il popolo viola in corpo, luce ed energia. In questo racconto corale trova spazio anche un omaggio a Rocco B. Commisso, recentemente scomparso. La posa della scultura nasce infatti da una sua fotografia: Lodola ne conserva il gesto, quasi un saluto sospeso nel tempo, lasciando però il volto volutamente privo di tratti distintivi. Il riferimento individuale si apre così a una dimensione universale: un gesto che ricorda Rocco B. Commisso e, allo stesso tempo, unisce tutto il popolo viola. Collocata al Viola Park, l’opera assume un significato ancora più profondo: entra nella casa della Fiorentina, nel luogo voluto da Commisso per dare al Club una nuova dimensione e costruirne il futuro. “Cento Volte Viola” diventa così un ponte tra memoria e futuro, tra le generazioni che hanno scritto il primo secolo di storia viola e quelle chiamate a scriverne i prossimi capitoli. “V100LA”: il Centenario si affaccia su Firenze Se il Viola Park accoglie l’opera di Marco Lodola, Piazzale Michelangelo ospita la grande scritta “V100LA”. Il gioco grafico che inserisce il numero 100 nella parola VIOLAracchiude in un’unica immagine il senso della ricorrenza e il legame profondo tra il Club, Firenze e la sua comunità. La scelta di Piazzale Michelangelo porta il Centenario in uno dei panorami più iconici della città. Di giorno attraverso la forza visiva della scritta, al calare della luce attraverso la sua illuminazione, “V100LA” porta simbolicamente il viola sopra Firenze, rendendo il Centenario parte del paesaggio stesso della città. In un solo segno sono rappresentati cento anni di storia sportiva e il legame indissolubile tra la Fiorentina e Firenze. Con “V100LA” a Piazzale Michelangelo e “Cento Volte Viola” al Viola Park, ACF Fiorentina costruisce un racconto che attraversa simbolicamente la città e omaggia tutti coloro che da un secolo danno vita, voce e passione alla Fiorentina.