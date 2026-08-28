Nell'appuntamento di domani al Franchi, dove la Fiorentina inizierà a festeggiare i 100 anni di storia, canterà il tenore di Trump
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In vista della festa al Franchi per la gara di domani, sabato 29 agosto, dei cento anni di storia del club, la Fiorentina ha scelto per cantare il tenore di Donald Trump, Christopher Macchio. Queste le parole pubblicate su Instagram da lui stesso dopo aver ricevuto la notizia:
Onorato di esibirmi per il 100° anniversario della Fiorentina, questo sabato allo stadio Artemio Franchi, a Firenze!
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