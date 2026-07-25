Caso Volpato, parla il ds neroverde: “Aspettiamo i verdetti, fiducia nel ragazzo”

Dopo i guai in Australia e il test positivo alla cocaina, il ds del Sassuolo Palmieri fa chiarezza sul futuro dell'ex obiettivo viola

Redazione VN 25 luglio 2026 (modifica il 25 luglio 2026 | 14:27)

Un guaio extracampo scuote le ultime settimane di vacanza prima del via ufficiale alla nuova stagione. Cristian Volpato, esterno d'attacco classe 2003 del Sassuolo ed ex obiettivo di mercato della Fiorentina di Fabio Grosso, è finito al centro delle cronache per un brutto episodio accaduto in Australia, suo paese d'origine.

La ricostruzione dell'accaduto a Sydney — Secondo quanto ricostruito dall'edizione odierna de La Gazzetta di Modena, il calciatore sarebbe stato fermato dalla polizia di Sydney all'1:10 di venerdì mentre si trovava alla guida di una BMW Coupé sull'Anzac Bridge, sfrecciando a 109 km/h in un tratto con limite fissato a 60 km/h. Sottoposto a controllo, il test antidroga su fluido orale avrebbe dato esito positivo alla cocaina. A quel punto è scattato un secondo prelievo destinato agli accertamenti di laboratorio per la conferma ufficiale.

Per l'italo-australiano si tratta del secondo stop a distanza di poche ore: appena due ore prima, sempre sullo stesso tratto stradale, era già stato sanzionato per un altro eccesso di velocità (in quel caso l'etilometro era risultato negativo). Al giocatore è stata notificata una multa e la sospensione della patente internazionale per sei mesi nel Nuovo Galles del Sud.

La difesa del Sassuolo: parla il ds Palmieri — Sulla vicenda è intervenuto direttamente il direttore sportivo del Sassuolo, Francesco Palmieri, che ai microfoni di Sky Sport ha gettato acqua sul fuoco esponendo la posizione ufficiale del club neroverde:

"La posizione è normalissima, abbiamo appreso la notizia dagli organi di stampa. Ci siamo attivati per capire la problematica, ci siamo interfacciati con il ragazzo che ci ha dato la sua versione, ma bisogna aspettarle tutte e far svolgere il loro lavoro agli organi competenti. Dobbiamo aspettare i vari verdetti".

Visite mediche e futuro — Nonostante l'eco mediatica della vicenda, il Sassuolo non intende rivedere la posizione sul tesserato né modificare i propri programmi imminenti. Volpato è atteso regolarmente in città nella giornata di lunedì per svolgere le visite mediche propedeutiche all'idoneità sportiva e aggregarsi alla squadra per l'inizio del ritiro estivo.

Mentre un legale della famiglia rimarrà a Sydney per seguire l'iter burocratico e legale della vicenda in attesa del secondo test di laboratorio, il club incontrerà da vicino il classe 2003 per fare il punto finale della situazione. Un brutto scivolone che, per il momento, sembra allontanare ogni discorso di mercato legato al suo nome.