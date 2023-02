Ulivieri: “Con Sconcerti non ci si annoiava. La Fiorentina ieri è stata bella”

Renzo Ulivieri, ex allenatore ha ricordato Sconcerti e detto la sua sulla Fiorentina:

"Sconcerti era un grande conoscitore di calcio. Lui si sentiva allenatore, nonostante parlasse anche di temi sociali. La scelta di Mancini allenatore fu di stampo dirigenziale più che da giornalista, che è come lo vedevo io. Con Sconcerti non ci si annoiava mai. Dopo che scrisse un libro sulla tattica, andai a casa sua per parlare di questo. Ma lui sapeva già tutto su questo ambito."