Trasloco di un giorno, la Fiorentina si allena a Coverciano. Il motivo

Niente allenamento al centro Sportivo Davide Astori come da programma per la Fiorentina. Come si può notare dalle Instagram Stories postate dall'account ufficiale del club, la squadra agli ordini di Vincenzo Italiano si sta allenando al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il motivo è da ricercare in alcuni lavori che si stanno svolgendo in queste ore ai Campini. Già da domani, i Viola dovrebbero tornare a svolgere i lavori 'a casa' in vista della super sfida contro la Juve.