Tosto lancia Eder: “Può decidere le partite in 15 minuti. Viola in cerca anche di un bomber”

L’ex calciatore dell’Empoli, Vittorio Tosto (le sue parole su Commisso) è intervenuto al Pentasport per parlare di Eder, accostato alla Fiorentina nelle ultime ore:

Eder è stato portato in Italia da Marcello Carli, fu pagato anche una bella cifra per una squadra come l’Empoli. Era un bimbo quando è arrivato in Italia, ha iniziato a lavorare ed il passaggio a Frosinone è stato cruciale per lui. È un ragazzo straordinario, ha caratteristiche tecniche importanti che lo hanno portato fino in Nazionale e all’Inter. Eder non ha perso le proprie qualità andando avanti con l’età. Fa parte di quella cerchia di giocatori che possono determinare le partite, anche giocando un quarto d’ora. È un calciatore con caratteristiche diverse da tanti attaccanti, è rapido, ha l’uno contro uno, è stato portato in Nazionale da Conte che non è uno stupido. Iachini vuole completare l’attacco con un giocatore che sappia anche subentrare dalla panchina, facendo spendere al club meno soldi possibile. Credo che la Fiorentina sia anche alla ricerca di un bomber, magari più giovane. Funziona un po’ come al fantacalcio, i viola vogliono spendere di più per un attaccante top ed una cifra più bassa per un giocatore comunque affidabile come Eder.