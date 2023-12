Stankovic a Sky: “Ma vi ricordate quando avevo firmato per la Fiorentina?”

Italiano? "Abbiamo giocato tante volte contro e abbiamo amici in comune. Siamo al quinto scontro da allenatori, ci scambiamo qualche parola e io rispetto tanto il suo lavoro in una piazza non facile. All'anno scorso è arrivato in fondo alle due competizioni e per questo sarà anche tosta".

Ritorno in Italia? "Sì, la mia famiglia vive lì, a Milano. Voglio essere pronto per quando tornerò, ma ora sono felice qui".

In passato poteva essere viola? "Sì, è successo poco prima del fallimento. Io avevo già fatto tutto, c'era Mancini allenatore, Mihajlovic stava per arrivare anche lui. Avevo fatto visite, foto e preso le misure per l'abito di squadra. Ma pochi giorni prima ci comunicarono che i nostri contratti non erano validi e quindi sono rimasto alla Lazio. Per come sono andate le cose a Roma e poi nell'Inter direi meglio così".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.