Atta e Mandragora non sono ancora pronti e intanto si avvicina la trasferta a Roma
Ci sarà un po' più di tempo per preparare la trasferta di Roma per la Fiorentina, che sarà impegnata al lunedì di Serie A. Grosso sta valutando i giocatori a disposizione e nel complesso non ha troppe defezioni, anche se due calciatori chiave non sono ancora rientrati in gruppo.
Non è ancora allarmeUnanimi La Nazione e il Corriere dello Sport, nell'evidenziare come Atta e Mandragora non siano ancora pronti nello smaltire i propri problemi muscolari. Il francese sembra un po' più avanti nel recupero, ma a quattro giorni dalla gara si cominciano a fare valutazioni. Grosso spera di riaverli entrambi a disposizione. In sostanza: se Atta riesce a ritrovare il pieno regime oggi giocherà titolare all'Olimpico, altrimenti si va verso la chiave Mastantuono-Gudmundsson. Senza Mandragora, che invece pare andare verso il forfait, in mediana si giocano una maglia Brescianini e Oulaï, insieme a Ndour e Fagioli.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Conferenze stampa
Presentazione Pellegrino, segui con noi la conferenza stampa LIVE dalle 14
Calciomercato
Radio Bruno: "Ag. Kean a lavoro per ridurre distanza Fiorentina-Como"
Rassegna stampa
Tuttosport: "Bonny può piacere alla Fiorentina in caso di cessione di Kean"
Rassegna stampa
Corsport: "Occhio alla rivoluzione in mediana. Tre addii e due tormentoni"
Allenamenti
VN - Le ultime dal Viola Park: Atta parzialmente in gruppo, out Mandragora
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti