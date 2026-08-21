Atta e Mandragora non sono ancora pronti e intanto si avvicina la trasferta a Roma

Redazione VN

Ci sarà un po' più di tempo per preparare la trasferta di Roma per la Fiorentina, che sarà impegnata al lunedì di Serie A. Grosso sta valutando i giocatori a disposizione e nel complesso non ha troppe defezioni, anche se due calciatori chiave non sono ancora rientrati in gruppo.

Non è ancora allarme

Unanimi La Nazione e il Corriere dello Sport, nell'evidenziare come Atta e Mandragora non siano ancora pronti nello smaltire i propri problemi muscolari. Il francese sembra un po' più avanti nel recupero, ma a quattro giorni dalla gara si cominciano a fare valutazioni. Grosso spera di riaverli entrambi a disposizione. In sostanza: se Atta riesce a ritrovare il pieno regime oggi giocherà titolare all'Olimpico, altrimenti si va verso la chiave Mastantuono-Gudmundsson. Senza Mandragora, che invece pare andare verso il forfait, in mediana si giocano una maglia Brescianini e Oulaï, insieme a Ndour e Fagioli.
Atta

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