VIDEO VN - Quasi tre mesi di Vanoli non sono bastati: qualcuno faccia qualcosa

L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla prestazione indecorosa della Fiorentina a Monza, che stride ancor di più per il fatto che entrambe le squadre prima della partita avessero un rendimento quasi identico con soli due punti di differenza. Un avvio non brillante ma che ieri ha premiato i brianzoli col sorpasso in classifica.

La Fiorentina preoccupa

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Secondo il quotidiano, dei viola preoccupa la difficoltà a concretizzare un predominio contro un avversario dai tanti problemi in difesa e il ritorno di Pessina nella mediana di Juric è stato salvifico. Un 3-0 che sa di notte fonda per la Fiorentina, che non ha trovato soluzioni efficaci negli ultimi venti metri. Il migliore è stato Jimenez, che qualche discesa l'ha fatta, ma poco altro. Adesso la partita con l'Udinese dell'ora di pranzo della prossima domenica sa davvero di scontro salvezza.