C'erano più di 500 tifosi viola all'aeroporto di Firenze ad accogliere Franco Mastantuono, ultimo colpo della Fiorentina. L'argentino cresciuto nel River Plate arriva in prestito secco dal Real Madrid. Su di si concentra Tuttosport. Ecco cosa si legge sul quotidiano:

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iù che l'ultima amichevole estiva - 1-1 al Viola Park con il Deportivo La Coruna , a segno Ndour al volo e pari al 90' di Nsongo su punizione - aspettando il debutto ufficiale sabato prossimo al Franchi in Coppa Italia contro la vincente tra Benevento e Ravenna, i riflettori se li è presi tutti Franco Mastantuono sbarcato a Firenze poco prima del fischio d’inizio con un volo privato da Madrid.

Il ritardo di oltre un’ora e soprattutto il gran caldo non hanno frenato i tifosi: oltre 500 si sono radunati all'aeroporto per travolgere con il loro entusiasmo, tra cori, bandiere viola e anche argentine, il giovane talento del Real che Fabio Paratici è riuscito a strappare alla concorrenza di mezza Europa, Juve compresa. Occhialini alla moda, catenine al collo e grandi sorrisi, Mastantuono è apparso emozionato per questa accoglienza da star assoluta. Confermato l'approdo in prestito secco senza possibilità - in questo momento - di prolungarlo a fine stagione (il Real pagherà metà ingaggio, circa 1,8 milioni): Firenze è già pazza del talento italo-argentino che subito ha raggiunto il Viola Park per le visite mediche mentre i nuovi compagni erano impegnati nel test contro il Deportivo.