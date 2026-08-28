La Fiorentina guarda ancora in casa Torino. Per Njie l'idea è quella di un possibile scambio
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Alieu Njie potrebbe essere l'ennesimo affare sull'asse Torino-Firenze di queste rovente estate. Alieu Njie è l'obiettivo di Fabio Paratici, che vuole regalare a Grosso un esterno di talento. Il Torino chiede 20 milioni, ma la Fiorentina vuole chiudere l'operazione attorno ai 15-16 milioni.
Come scrive TuttoSport, dentro l'operazione potrebbe rientrare anche Rolando Mandragora. Intanto la Fiorentina ha già contattato l'agente del ragazzo, con una proposta fino al 2031. Njie ha dato la sua disponibilità al trasferimento, visto che l'aumento salariare che potrebbe derivare dal cambio squadra.
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