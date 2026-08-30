La Fiorentina si rovina la festa del centenario. I viola cedono malamente al Frosinone neopromosso al Franchi

Redazione VN
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS FROSINONE

VIDEO VN - Cambiare non significa distruggere, ma qui è già tutto a pezzi

Da festa a flop è davvero un attimo. Nella partita che vale il centenario, la serata della Fiorentina si trasforma in un vero e proprio incubo al cospetto del Frosinone di Alvini, che dopo 18 partite in A conquista la sua prima vittoria in massima categoria. Lapidario Tuttosport: "Sembra non essere cambiato rispetto a un anno fa, il campionato è appena cominciato ma è già in salita per Fabio Grosso". I viola si ritrovano ultimi e con zero gol fatti a fronte di ben sette subiti: davvero nessuno poteva immaginare un inizio così da incubo.

Che peccato

E di fatto nessuno poteva o voleva immaginare una festa così: gli ex in tribuna non hanno certo avuto modo di essere ripagati. Il campo ha sentenziato: il Frosinone è una squadra, la Fiorentina no. Ed è ancora incompleta.
Grosso

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