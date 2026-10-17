Vanoli chiede alla Fiorentina di non guardare la classifica e di giocare con coraggio, assumendosi tutte le responsabilità. I viola sono penultimi con quattro punti in sei giornate, quattro sconfitte e una sola vittoria, mentre il calendario propone Como, Inter in trasferta, Atalanta, Sassuolo fuori casa e Juventus. Al gruppo, giovane e profondamente rinnovato, servono personalità, compattezza ed equilibrio, senza usare l’età come alibi. Preoccupa soprattutto la difesa: 14 gol subiti, peggio soltanto Venezia e Monza, e una sola partita senza incassare reti, il 3-0 al Pisa nei sedicesimi di Coppa Italia. Dieci gol sono arrivati con la squadra schierata, segnale di passività secondo Vanoli, che vuole ripartire dalla reazione del secondo tempo di Genova e aumentare l’intensità in entrambe le fasi.

Contro il Como Ranieri è in forte dubbio per un problema al piede, con Pongracic candidato al rilancio e Viery possibile alternativa a Valdepenas. Restano fuori Atta e Parisi, mentre Mastantuono dovrebbe esserci dopo l’intervento alla mano, con l’inserimento di una vite per evitare una frattura scomposta: il confronto con Nico Paz sarà uno dei duelli più attesi. In attacco Pellegrino è favorito su Beto, ma Vanoli non esclude di schierarli insieme e chiede progressi a entrambi. Il Como, pur reduce dagli impegni europei e privo di Kean e altri elementi importanti, ha sette punti in più e ha vinto gli ultimi due confronti a Firenze: il tecnico ne elogia il percorso di crescita con Fabregas e non si aspetta un calo.

Al Franchi è atteso un sostegno numeroso dei tifosi, nonostante la capienza ridotta per i lavori, e Vanoli sottolinea la volontà del gruppo di trascinarli. L’allenatore ribadisce di essere tornato per costruire qualcosa di importante, senza cercare rivincite personali, e di credere profondamente nella squadra: le sconfitte gli provocano grande sofferenza. A chi gli suggerisce di rimettere l’elmetto risponde: «Il giorno in cui mi vedrete in smoking significherà che ho smesso di fare l’allenatore». Lo scrive Tuttosport.