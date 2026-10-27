Pietro Comuzzo è reduce da un brutto errore nell'ultima partita del Torino, vinta comunque contro il Monza nonostante "l'assist" del difensore a Varela. Su Tuttosport di oggi c'è un articolo dedicato al classe 2005 di proprietà della Fiorentina che si sta mettendo in mostra in una squadra che dopo un inizio balbettante ha infilato 3 vittorie di fila ed è salita nella parte sinistra della classifica.

Delle volte quasi ci si dimentica che di anni ne ha solo ventuno e che non è di certo un veterano, nonostante per Abate sia un titolare inamovibile. Pietro Comuzzo fin qui ha superato tanti esami: a dispetto dell’età e di un’esperienza che non è ancora paragonabile a quella di altri compagni, il difensore ha mostrato di essere un giocatore importante per gli equilibri del reparto. E a proposito di esami, questa sera l’ex viola, come il resto della squadra, avrà a che fare con un cliente scomodo come il Como di Fabregas. Per Comuzzo, nello specifico, ci sarà da marcare un Nico Paz che non ha bisogno di tante presentazioni. Un modo per il granata per alzare ancora di più l’asticella, avendo già avuto l’occasione di dimostrare in questo primo scorcio di campionato di cavarsela anche quando il livello è alto. In stagione Comuzzo ha dimostrato di essere in grado di trovare le giuste contromisure quando si è trattato di avere a che fare, per esempio, con un giocatore come Mastantuono. Il difensore del Torino è riuscito ad annullare l’argentino, vincendo il duello personale con lui al Franchi, contribuendo così al primo successo in Serie A della squadra. Certo, non sono mancati gli errori: l’ultimo proprio col Monza, perché da un suo passaggio sbagliato è nato il gol di Varela, quello del momentaneo 1-1.

Comuzzo, che la Fiorentina ha ceduto al Torino in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 19 milioni, sta ritrovando a Torino la continuità e la sicurezza che aveva smarrito negli ultimi tempi a Firenze. Nelle ultime uscite Abate lo ha utilizzato anche in una posizione ibrida, quasi da terzino sinistro (bloccato) per formare una difesa a 4. Una posizione non ideale per lui, ma un'ulteriore testimonianza da parte del tecnico di non voler rinunciare a Comuzzo. Per lui in campionato 7 presenze da titolare su 8 giornate.