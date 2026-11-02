La Fiorentina cerca a Reggio Emilia quella vittoria che possa dare una svolta alla propria stagione. Vanoli non considera la sfida uno spartiacque, ma ne riconosce il peso: “È importantissima per noi e per la classifica”. Il tecnico si dice fiducioso nei progressi del gruppo, pur chiedendo di eliminare gli errori che finora hanno condizionato i risultati: “Meritavamo molto di più dei cinque punti che abbiamo, ma c’è bisogno della scintilla per continuare a credere in quello che stiamo facendo”.

Sul piano delle scelte, Vanoli sembra orientato a dare continuità all’undici visto contro l’Atalanta. Joao Mario ha convinto e potrebbe essere confermato sulla sinistra, mentre in mezzo al campo Fagioli resta il principale riferimento, nonostante il buon ingresso di Oulai: “È stato criticato troppo. È stato il perno di questa squadra, ha solo sbagliato un tempo. È un giocatore importante e della Nazionale”. L’ivoriano, comunque, ha ricevuto parole di apprezzamento dal tecnico, che ha notato una sua crescita.

Restano da risolvere anche i problemi offensivi, con i centravanti ancora a secco. Vanoli ha chiesto maggiore partecipazione alla manovra e un coinvolgimento più efficace attraverso i cross. Al momento Pellegrino è ancora favorito su Beto, mentre Gonçalves è chiamato a dare un contributo importante: entrambi, secondo il tecnico, possono rappresentare un’arma in più. Lo scrive Tuttosport