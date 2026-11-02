Stefano Cecchi analizza la situazione della Fiorentina e vede ardere qualcosa sotto la cenere

Redazione VN
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Stefano Cecchi parla così ai microfoni di Radio Bruno a poche ore dal match fra Fiorentina e Sassuolo a Reggio Emilia:

L'ambiente è legittimamente deluso. Oggi la Fiorentina deve obbligatoriamente portare a casa 3 punti, che cambierebbero tutto in vista di domenica. Quando è così è una piccola impresa. A me pare che questa squadra non sia allo sbando. Ve lo ricordate in che condizioni eravamo esattamente un anno fa? Lo stesso Pioli ha ammesso ieri sera i suoi errori. Con Grosso e Pioli io vedevo una squadra totalmente spenta. Con l'Atalanta e parzialmente anche con l'Inter io ho visto una fiammella. Ecco, ora spero che, metaforicamente, parta il riscaldamento. Perché il passo falso aprirebbe enormi problemi. Per me Vanoli non è il primo colpevole, ma alla fine nel calcio paga sempre il tecnico. E la piazza a Vanoli imputa tutto, anche colpe che forse non ha. Poi certo, il tecnico è certamente in difficoltà. Quel che per me è realmente imperdonabile è il primo tempo di Genova.
Stefano Cecchi

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