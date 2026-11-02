I tifosi del Sassuolo diserteranno gli spalti nei primi 15' con la Fiorentina per protestare contro il caro-biglietti e gli orari
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I tifosi organizzati del Sassuolo, guidati dal gruppo Sic Ex Mvrice Gemmæ, lasceranno vuoto il proprio settore per i primi 15 minuti della sfida contro la Fiorentina. La protesta, già messa in atto contro la Lazio, nasce per contestare le logiche del calcio moderno, in particolare il caro-biglietti e i calendari spezzatino in orari lavorativi.
Trascorsi i primi quindici minuti, gli ultras faranno il loro ingresso sugli spalti per sostenere regolarmente la squadra, invitando anche il resto dei tifosi neroverdi a unirsi all'iniziativa. L'obiettivo dell'azione si riassume nel messaggio lanciato in un comunicato: riaffermare la necessità di un "calcio giusto e popolare".
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