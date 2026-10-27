Qualità, identità e crescita possono aspettare: in questo momento la Fiorentina ha bisogno soprattutto di punti. Il bilancio dopo otto giornate è pesante, con 19 gol subiti e appena nove realizzati. I viola hanno vinto soltanto una volta in campionato, contro il Venezia, e da allora hanno raccolto un pareggio con il Napoli e tre sconfitte consecutive contro Genoa, Como e Inter.

La vittoria sfiorata a San Siro, con il vantaggio firmato da Jimenez prima del crollo nel recupero, ha lasciato altra delusione. Ora il calendario propone l’Atalanta, una partita da non sbagliare per provare a interrompere la serie negativa.

Nonostante la crisi, la società non pensa a un nuovo cambio in panchina. Il DS Fabio Paratici ha ribadito la necessità di restare vicini all’allenatore e alla squadra, sottolineando come il percorso fosse iniziato con la consapevolezza delle difficoltà da affrontare. Anche il mercato di gennaio, per il momento, non è una priorità.

La situazione ricorda quella della passata stagione, quando la Fiorentina era ultima alla decima giornata e il cambio in panchina aveva poi portato alla salvezza. Stavolta, però, la differenza reti è ancora peggiore: da -5 a -10. E la squadra deve fare i conti anche con gli infortuni, con Ranieri indisponibile per la sfida di giovedì e Pongracic atteso dagli esami per valutare il problema ai flessori. A centrocampo pesa inoltre l’assenza di Atta, mentre diversi acquisti estivi, tra cui Oulai, Beto e Gonçalves, non hanno ancora trovato continuità.

In vista della gara contro l’Atalanta, i club della Fiesole hanno annunciato un’iniziativa con bandierine per celebrare i cento anni della Fiorentina. Ai giocatori è stato rivolto un messaggio chiaro: la storia del club merita rispetto, grinta e una squadra capace di dare tutto in campo. L’appello è stato esteso anche agli altri settori dello stadio, con l’invito a sostenere i viola fino all’ultimo minuto. Lo scrive Tuttosport.