TS: “Joseph Commisso sarà il nuovo presidente. Domani al Franchi con la madre”

Il futuro della presidenza viola sembra ormai tracciato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Joseph Commisso è atteso a Firenze nella giornata di domani insieme alla madre Catherine. La sua presenza è prevista in tribuna allo stadio Franchi per la sfida contro il Cagliari, la prima partita casalinga dopo la dolorosa scomparsa del presidente Rocco Commisso. Le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti: Joseph è destinato a raccogliere l'eredità del padre e a diventare ufficialmente il nuovo presidente della Fiorentina. Un segnale di continuità forte da parte della famiglia, che ha già ribadito la ferma volontà di restare alla guida del club.