TS: “Joseph Commisso sarà il nuovo presidente. Domani al Franchi con la madre”

Il futuro della presidenza viola sembra ormai tracciato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Joseph Commisso è atteso a Firenze nella giornata di domani insieme alla madre Catherine. La sua presenza è prevista in tribuna allo stadio Franchi per la sfida contro il Cagliari, la prima partita casalinga dopo la dolorosa scomparsa del presidente Rocco Commisso. Le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti: Joseph è destinato a raccogliere l'eredità del padre e a diventare ufficialmente il nuovo presidente della Fiorentina. Un segnale di continuità forte da parte della famiglia, che ha già ribadito la ferma volontà di restare alla guida del club.
Gli impegni della famiglia Commisso—
Oltre all'impegno sportivo, la presenza della famiglia Commisso in città è legata alla commemorazione del defunto patron viola. Per lunedì è infatti prevista la partecipazione alla messa in Duomo per ricordare Rocco Commisso, un momento di raccoglimento che vedrà Joseph e Catherine unirsi alla comunità fiorentina. Proprio ieri, Joseph Commisso ha voluto dare il proprio benvenuto ufficiale attraverso Instagram ai nuovi acquisti Giovanni Fabbian e Jack Harrison, entrambi a disposizione per la gara di domani.
