“La famiglia Commisso continuerà a guidare la Fiorentina”: la conferma

La conferma della famiglia Rocco Commisso
Redazione VN

Ieri il funerale di Rocco Commisso, scomparso nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana. Repubblica Firenze riporta un virgolettato di Marco Casamonti, architetto vicino alla Fiorentina:

Alla fine della cerimonia, Casamonti confermerà che la «famiglia continuerà» a guidare la Fiorentina. Funaro ricorderà Commisso come «uomo diretto, con grande empatia e obiettivi chiari, con cui si riusciva ad avere un dialogo franco». La storia del presidente si chiude qui. Commisso è stato sepolto nel pomeriggio al Maryrest Cemetery & Mausoleum di Mahwah, in New Jersey, a cinquanta chilometri da Times Square, dove tutto era cominciato.

