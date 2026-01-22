Nazione: “Fiorentina e l’ostacolo per arrivare a Coppola. Tutti i nomi della difesa”

Il mercato in entrata della Fiorentina riparte dai nomi di Solomon, Brescianini, Harrison e Fabbian, in attesa della volata finale che dovrebbe garantire a Vanoli almeno un difensore centrale. Molto dipenderà dalle opportunità che si presenteranno e dalle eventuali uscite, anche perché con l’attuale rosa qualcuno rischia di restare escluso dalla nuova lista UEFA, che consente soltanto tre modifiche. La dirigenza, con Goretti e Paratici, sta lavorando su più fronti, con una chiara priorità per un centrale mancino.