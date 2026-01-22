Il mercato in entrata della Fiorentina riparte dai nomi di Solomon, Brescianini, Harrison e Fabbian, in attesa della volata finale che dovrebbe garantire a Vanoli almeno un difensore centrale. Molto dipenderà dalle opportunità che si presenteranno e dalle eventuali uscite, anche perché con l’attuale rosa qualcuno rischia di restare escluso dalla nuova lista UEFA, che consente soltanto tre modifiche. La dirigenza, con Goretti e Paratici, sta lavorando su più fronti, con una chiara priorità per un centrale mancino.
La Nazione
Nazione: “Fiorentina e l’ostacolo per arrivare a Coppola. Tutti i nomi della difesa”
In cima alla lista restano Diego Coppola del Brighton, ex Verona, e Sikou Niakaté del Braga. Coppola trova poco spazio in Premier League e guarda con interesse a un ritorno in Italia, ma resta da convincere il club inglese ad accettare la formula del prestito, ostacolo comune anche alla trattativa per Niakaté. Il franco-maliano, mancino classe ’99, è considerato particolarmente adatto dal punto di vista tattico, ma il Braga chiede garanzie economiche e non apre al prestito secco richiesto dalla Fiorentina.
Sul taccuino viola rimangono anche altre opzioni già emerse nelle scorse settimane. Bijol è un profilo seguito sin dall’estate, Becao piace ma deve ritrovare continuità dopo l’infortunio al ginocchio, mentre Diogo Leite resta un nome ricorrente, sebbene il contratto in scadenza con l’Union Berlino lo renda appetibile a molti club. Da monitorare infine le possibili contropartite proposte dalla Juventus, con i nomi di Gatti e Rugani che potrebbero entrare in gioco in caso di una trattativa legata a Fortini. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA