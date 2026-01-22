Da Dzeko a Richardson, il punto sulle cessioni in casa Fiorentina

Il punto sulle cessioni in casa Fiorentina

Redazione VN 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 08:54)

Edin Džeko lascia la Fiorentina e riparte dallo Schalke 04. Nel pomeriggio di ieri è arrivato il via libera definitivo del club viola, che ha consentito all’attaccante di volare in Germania per iniziare la nuova avventura a Gelsenkirchen. L’operazione è a titolo definitivo, con un contratto di sei mesi e un conguaglio economico inferiore al milione di euro a favore della Fiorentina. Una soluzione coerente anche con la durata dell’accordo firmato da Džeko a Firenze, destinato a scadere a giugno.

Il classe 1986 ha scelto lo Schalke 04 superando la concorrenza del Paris FC, attirato da una piazza considerata calda e ambiziosa, per certi versi simile a quella viola. In mattinata sono previste le visite mediche di rito, primo passo ufficiale prima della firma e dell’inizio della sua esperienza nel calcio tedesco.

Non è l’unica uscita in casa Fiorentina: saluta anche Amir Richardson. Il centrocampista era finito nel mirino del Brest e soprattutto del Copenaghen, club che alla fine ha chiuso l’operazione ottenendo il giocatore in prestito con diritto di riscatto vicino ai 10 milioni di euro. Richardson avrebbe voluto tornare in Ligue 1, possibilmente al Nizza, squadra della sua città natale, ma ha accettato con convinzione la destinazione danese, che gli offrirà anche la vetrina della Champions League. Dopo un anno e mezzo, il suo percorso in viola si interrompe almeno temporaneamente. Lo scrive il Corriere dello Sport.