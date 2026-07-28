VIDEO VN - Filippi: “Qui per Paratici ma non solo. Grosso ha fatto cose egregie”

Paratici e il suo staff continuano a lavorare per regalare a Fabio Grosso la nuova Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club viola sarebbe dopo essere ormai in dirittura d'arrivo per Valdepeñas, terzino sinistro del Real Madrid per 8 milioni di euro ma il classe 2006 non è l’unico giocatore del Real finito in ottica viola.

Tra i nomi accostati alla Fiorentina c’è infatti anche quello di Franco Mastantuono. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il club viola avrebbe già mosso passi concreti per provare a portare a Firenze il talento argentino del Real Madrid con la formula del prestito.

Il classe 2007, che compirà 19 anni il prossimo 14 agosto, viene proposto quotidianamente dal proprio entourage e la Fiorentina rappresenterebbe oggi la pista più credibile, nonostante il forte interesse di alcuni club di Premier League.

Diversa, invece, la situazione della Juventus. I bianconeri non considerano Mastantuono una priorità assoluta, ma potrebbero tornare in corsa negli ultimi giorni di mercato se dovesse restare libera la casella destinata al trequartista.