I nuovi arrivati stanno iniziando a lasciare il segno in casa Fiorentina
A prendersi la scena sono stati invece il connazionale Pellegrino e due degli ultimi acquisti viola: Wilfried Gnonto e Pedro Gonçalves. Per Gnonto, in particolare, si è trattato di un momento significativo: è stata infatti la sua prima rete in Italia. L’esterno classe 2003, nato a Verbania da genitori di origine ivoriana e cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, è già entrato nella storia della Nazionale italiana come il più giovane marcatore azzurro.
Roberto Mancini lo fece esordire il 4 giugno 2022 contro la Germania, quando aveva 18 anni e sette mesi e non aveva ancora collezionato nemmeno un minuto in Serie A. Lo riporta Tuttosport.
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