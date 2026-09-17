I nuovi arrivati stanno iniziando a lasciare il segno in casa Fiorentina. Con il ritorno di Paolo Vanoli in panchina, i viola hanno conquistato le ultime due vittorie grazie soprattutto alle reti dei giocatori offensivi arrivati nell’ultima sessione di mercato. Tra i protagonisti spiccano Franco Mastantuono e Mateo Pellegrino, autori di tre gol a testa. Quest’ultimo è anche l’unico dei nuovi acquisti ad aver trovato la rete in campionato durante la gestione di Fabio Grosso, nel match perso 2-1 contro il Torino.

A prendersi la scena sono stati invece il connazionale Pellegrino e due degli ultimi acquisti viola: Wilfried Gnonto e Pedro Gonçalves. Per Gnonto, in particolare, si è trattato di un momento significativo: è stata infatti la sua prima rete in Italia. L’esterno classe 2003, nato a Verbania da genitori di origine ivoriana e cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, è già entrato nella storia della Nazionale italiana come il più giovane marcatore azzurro.

Roberto Mancini lo fece esordire il 4 giugno 2022 contro la Germania, quando aveva 18 anni e sette mesi e non aveva ancora collezionato nemmeno un minuto in Serie A. Lo riporta Tuttosport.