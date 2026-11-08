"A me piace più Kolo Muani. Il francese non è un killer, ma è un signor attaccante"

Redazione VN
Vanoli

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Luca Toni si è soffermato su Mateo Pellegrino e l'attacco della Juventus. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport:

«Kolo Muani a fine campionato avrà fatto più gol di Pellegrino. Il gol è fiducia e tanto Kolo Muani quanto Pellegrino hanno segnato nelle ultime uscite. Magari si sono sbloccati e si ripetono anche al Franchi».

A Spalletti avrebbe fatto comodo Pellegrino, trattato prima del passaggio alla Fiorentina?

«A me piace più Kolo Muani. Il francese non è un killer, ma è un signor attaccante: può giocare al centro o più largo, ma le sue reti le farà. Me ne aspetto una ventina. Pellegrino è generoso e forte di testa, però deve provare a inventarsi qualche gol in più. Così è un centravanti da 10-15 reti a campionato, ma evolvendosi può crescere».
FIORENTINA VS ATALANTA

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