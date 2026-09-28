"Il potenziale del vostro movimento, dunque, è ancora molto grande"
Fiorentina-Signa 1914, 9-0: gli highlights completi
Fatih Terim, ex allenatore della Fiorentina, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per presentare Turchia-Italia. Ecco le sue parole sulla Nazionale italiana:
Francamente non mi aspettavo l'esclusione dal Mondiale per 3 anni perché l'Italia ha vinto tanto e ha lasciato il segno nella storia del calcio. Anche una sola vostra assenza era stata una grande delusione; tre consecutive richiedono una riflessione molto seria. In questi anni l'Italia ha vinto Euro 21, l'Atalanta ha conquistato l'Europa League e la Roma la Conference League. In più la Fiorentina ha giocato la finale di Conference, il Napoli ha creato una vera e propria scuola di pensiero calcistico e l'Inter è arrivata due volte in finale di Champions. Il potenziale del vostro movimento, dunque, è ancora molto grande. Ciò Premesso, bisogna considerare tante cose: lo sviluppo dei vivai, le opportunità offerte ai giovani, le politiche di mercato dei club... L'Italia dal punto di vista tattico ha sempre rappresentato una scuola fondamentale, ma il calcio è in continua evoluzione e oggi non si può sopravvivere solo grazie alla tattica, all'organizzazione difensiva o ai successi passati. Vanno sviluppati tutti gli aspetti. Avete bisogno di tempo e di un piano adeguato per la ricostruzione. Perché non si tratta solo di qualificarsi per i Mondiali, ma di far sì che il calcio italiano ritrovi la sua identità e la sua competitività.
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