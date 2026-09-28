Con Beto impegnato nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa con la Guinea-Bissau, Mateo Pellegrino lavora al Viola Park per guadagnare terreno nella corsa al posto da centravanti. La scelta è una delle priorità di Paolo Vanoli, che sfrutta le tre settimane di sosta per dare una fisionomia più definita alla Fiorentina. Il tecnico ha già previsto un’alternanza tra i due attaccanti nel corso della stagione, ma per ora il ruolo non ha un titolare fisso.

Pellegrino, arrivato il 13 agosto per 22,5 milioni più 2,5 di bonus, ha avuto più tempo per inserirsi rispetto a Beto, giunto oltre due settimane dopo per sostituire Kean. L’argentino ha giocato le prime tre gare di campionato con Grosso; Vanoli ha poi scelto Beto titolare a Venezia, dove Pellegrino è entrato e ha segnato, prima di affidarsi di nuovo all’ex Parma contro il Napoli. In mezzo, Pellegrino è partito dall’inizio anche nel 3-0 di Coppa Italia contro il Pisa, mentre Beto era ancora indietro di condizione. Il suo bilancio è di cinque presenze e due gol in campionato, compresa la rete del momentaneo vantaggio sul Torino, più una presenza e un gol in Coppa.

La conferma dal Pisa al Napoli suggerisce un piccolo vantaggio per Pellegrino, che proverà a conservarlo fino alla ripresa contro il Genoa. Beto tornerà a Firenze questa settimana, dopo la partita della Guinea-Bissau contro la Nigeria, e avrà tempo per giocarsi il posto. Vanoli lo aveva già cercato ai tempi del Torino per sostituire l’infortunato Zapata: le sue caratteristiche potrebbero adattarsi particolarmente bene al calcio che il tecnico vuole proporre. La competizione resta dunque aperta. Lo scrive il Corriere dello Sport.