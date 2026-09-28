Ballottaggio tra il centrocampista della Fiorentina e Doumbia
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Questa sera l'Italia scende in campo contro la Turchia dopo la sconfitta per 2 a 0 contro il Beglio. Paolo Vanoli, dal Viola Park, guarda interessato perché Nicolò Fagioli potrebbe scendere in campo dal primo minuto.
O almeno è quello che scrive il Corriere dello Sport, che lo vede titolare nel ruolo di mezz'ala. Non è poi così sicura la Gazzetta dello Sport che parla di un ballottaggio tra il centrocampista della Fiorentina e Doumbia, che parte in vantaggio sull'ex Juventus.
Insomma, stasera scopriremo se Nicolò Fagioli avrà la sua chance in azzurro.
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