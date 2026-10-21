Il giudice sportivo multa Fabio Paratici con 10mila euro e una diffida per le proteste arbitrali durante Fiorentina-Como. Decisiva la recidiva.

Redazione VN
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Le polemiche arbitrali seguite a Fiorentina-Como hanno avuto conseguenze anche sul piano disciplinare. Il giudice sportivo ha inflitto a Fabio Paratici una multa di 10mila euro e una diffida per le proteste manifestate nei confronti di una decisione arbitrale durante l'intervallo della partita. Lo riporta La Nazione.

Stando a quanto riferito dal quotidiano, il dirigente viola avrebbe contestato una decisione arbitrale negli spogliatoi «in modo concitato ed irrispettoso». Sulla sanzione avrebbe inciso la recidiva: Paratici era già stato punito per un episodio simile al termine della gara contro il Napoli.

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La decisione arriva mentre la Fiorentina attende ancora chiarimenti sui due episodi più discussi della partita con il Como: il fallo di Milla su Goncalves in occasione del vantaggio lombardo e il gol del possibile pareggio di Pongracic, poi annullato. Una vicenda sulla quale, secondo La Nazione, il club viola potrebbe chiedere ulteriori risposte alla Figc.

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