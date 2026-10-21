Le polemiche arbitrali seguite a Fiorentina-Como hanno avuto conseguenze anche sul piano disciplinare. Il giudice sportivo ha inflitto a Fabio Paratici una multa di 10mila euro e una diffida per le proteste manifestate nei confronti di una decisione arbitrale durante l'intervallo della partita. Lo riporta La Nazione.

Stando a quanto riferito dal quotidiano, il dirigente viola avrebbe contestato una decisione arbitrale negli spogliatoi «in modo concitato ed irrispettoso». Sulla sanzione avrebbe inciso la recidiva: Paratici era già stato punito per un episodio simile al termine della gara contro il Napoli.

La decisione arriva mentre la Fiorentina attende ancora chiarimenti sui due episodi più discussi della partita con il Como: il fallo di Milla su Goncalves in occasione del vantaggio lombardo e il gol del possibile pareggio di Pongracic, poi annullato. Una vicenda sulla quale, secondo La Nazione, il club viola potrebbe chiedere ulteriori risposte alla Figc.