Stadio: Commisso Jr apre al Comune? E Prato nel frattempo sogna in grande

La Nazione analizza oggi sulle sue pagine la storia infinita del restyling dell'Artemio Franchi. Come scrive il quotidiano, infatti, il neopresidente della Fiorentina Giuseppe Commisso, subentrato al padre Rocco scomparso due settimane fa a New York, ha promesso ai tifosi una continuità di impegno per la società nel solco del progetto paterno e al contempo ha aperto a Palazzo Vecchio sulla possibilità dell'ingresso del club nella partita del restyling dello stadio Franchi che ancora non ha le coperture finanziarie necessarie per il completamento del progetto. Riguardo al progetto del nuovo stadio, in particolare, Commisso Jr ha dichiarato: "Purtroppo è uno dei più grandi rimpianti di mio padre non essere riuscito a costruire uno stadio pronto ad accogliere in modo degno i tifosi della Fiorentina" - prima di aprire comunque un grosso spiraglio a Palazzo Vecchio - "La questione resta complessa ma auspichiamo che si creino le condizioni per un nostro coinvolgimento, affinché Firenze possa finalmente avere un impianto moderno e rinnovato in tempi ragionevoli".

A Prato quello che non si è riuscito a fare a Firenze?

Nel frattempo, a pochi chilometri di distanza, l'Ac Prato vuole sognare in grande. Con l'arrivo della nuova proprietaria Asmaa Gacem, infatti, si è cominciato a parlare di un nuovo progetto, anzi di un doppio progetto, per il nuovo stadio. La società non solo è vicina a ottenere il via libera per l'ampliamento della capienza massima dell'attuale struttura (salendo a quota 3.000 posti, si attende il si della Commissione di vigilanza), ma è pronta a discutere con il commissario straordinario Claudio Sammartino delle due strade pensate per il nuovo stadio, che resterebbe in via Firenze (in entrambi i casi, con l'area che non subirebbe modifiche). Da una parte quella che porterebbe a un impianto da 5.500 posti e che prevederebbe spazi coperti per i tifosi locali. L'altra, di certo più affascinante, condurrebbe a una struttura da 15.000 posti. Per il primo progetto servirebbero circa tre/quattro mesi: in questo modo lo stadio sarebbe già pronto per la prossima stagione. Per il secondo invece il tempo stimato è di circa un anno e e mezzo. Adesso la palla passa al Comune, con cui Gacem dovrà trovare un accordo anche e soprattutto dal punto di vista economico.