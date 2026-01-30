La conclusione delle prime parole di Giuseppe Commisso come Presidente della Fiorentina sul futuro viola:
Commisso: “In bocca al lupo a Paratici. Franchi? Speriamo in un coinvolgimento”
Purtroppo, quando torno allo Stadio Franchi, mi viene in mente uno dei suoi più grandi rimpianti: non essere riuscito a costruire uno stadio pronto ad accogliere i tifosi in modo degno della Fiorentina. La questione stadio resta complessa, ma auspichiamo che si creino le condizioni per un nostro coinvolgimento, affinché Firenze possa finalmente avere uno stadio moderno e rinnovato in tempi ragionevoli.
Paratici—
Desidero inoltre fare un grande in bocca al lupo a Fabio Paratici, che entrerà ufficialmente a far parte della Fiorentina nei prossimi giorni. Siamo estremamente soddisfatti di questa scelta e non vediamo l’ora di vederlo all’opera.
Il futuro—
Tra poco tornerò in America, dove ho altre responsabilità, tra cui Mediacom. Ma prima di farlo, voglio parlare dei ragazzi e delle ragazze che vedo ogni giorno qui al Rocco B. Commisso Viola Park. Loro sono il nostro futuro. Tutto ciò che abbiamo fatto — e tutto ciò che faremo — è per loro. Chiedo loro di continuare a giocare, a studiare e a portare energia e sorrisi, rispettando al tempo stesso la tradizione di un club che si avvicina ai suoi primi cento anni di storia. È una storia fatta di persone — e saranno le persone a portarla avanti, con impegno, orgoglio e lavoro. Forza Viola Sempre.
