Commisso: “In bocca al lupo a Paratici. Franchi? Speriamo in un coinvolgimento”

Tra poco tornerò in America, dove ho altre responsabilità, tra cui Mediacom. Ma prima di farlo, voglio parlare dei ragazzi e delle ragazze che vedo ogni giorno qui al Rocco B. Commisso Viola Park. Loro sono il nostro futuro. Tutto ciò che abbiamo fatto — e tutto ciò che faremo — è per loro. Chiedo loro di continuare a giocare, a studiare e a portare energia e sorrisi, rispettando al tempo stesso la tradizione di un club che si avvicina ai suoi primi cento anni di storia. È una storia fatta di persone — e saranno le persone a portarla avanti, con impegno, orgoglio e lavoro. Forza Viola Sempre.