Commisso Jr: “Firenze ci ha accolto a braccia aperte. Tributo emozionante”

"Buonasera, desidero condividere un breve messaggio con i media e i tifosi della Fiorentina. E' la prima volta che mi rivolgo a voi come Presidente della Fiorentina e voglio iniziare esprimendo il mio più sincero ringraziamento a tutti. In questi ultimi giorni io e la mia famiglia siamo stati profondamente colpiti dallo straordinario affetto, dal calore e dalla vicinanza che abbiamo ricevuto. Mio padre, Rocco B. Commisso, era un grande uomo: gentile con tutti, molto diretto, profondo nei suoi valori e con una grande umanità. Queste qualità lo hanno reso profondamente amato in vita e ricordato per tutto ciò che ha dato e per il modo in cui ha saputo toccare il cuore di tante persone.

Fin dal primo momento il popolo di Firenze ci ha accolto a braccia aperte. Insieme abbiamo scelto di creare qualcosa di unico, qualcosa che rafforzasse la Fiorentina e rendesse orgogliosa la città. Ed è ciò che abbiamo realizzato. L'abbraccio che abbiamo sentito in Duomo è stata una straordinaria testimonianza di ciò che mio padre rappresentava per Firenze e del fatto che la sua visione vive qui come ha fatto in America. In questi giorni abbiamo ricevuto innumerevoli messaggi, telefonate e abbracci. L’affetto dimostrato da dipendenti, tifosi e amici è stato davvero travolgente. Un messaggio, in particolare, ci ha toccati profondamente: quello di Andrea Bocelli e della sua compagna, che in poche righe hanno saputo cogliere un ritratto autentico ed emozionante di mio padre. In campo, vedere la maglia numero 5 con il nome “Rocco” esposta con orgoglio dopo i gol di Mandragora o di Emma Severini sono stati gesti che non dimenticheremo mai. Ringrazio tutte le squadre della Fiorentina, di ogni categoria, che lo hanno onorato sul terreno di gioco. Chiedo loro — ora più che mai — di ricordarlo dando tutto, ogni volta che indossano la maglia della Fiorentina. Il tributo all’interno dello stadio è stato un momento di grandissima emozione e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per renderlo possibile".