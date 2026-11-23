"Per me Firenze è stata ed è una parte di vita e di cuore"
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Dario Dainelli, nell'intervista rilasciata al Corriere Fiorentino, ha parlato anche di un suo possibile futuro alla Fiorentina:
A proposito di passato. Per lei la Fiorentina è un capitolo chiuso?
«Come potrebbe esserlo? Per me Firenze è stata ed è una parte di vita e di cuore. Tutte le volte che vado allo stadio vengo inondato di affetto. Poi chiaramente, se si parla di lavoro, entrano in campo tante altre valutazioni. Bisognerebbe capire il perché e il per come, analizzare bene la situazione, ma certo la porta non è chiusa»
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