C'è chi parla di scudetto per questa Lazio
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Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus, alla Gazzetta dello Sport ha parlato della Lazio del suo amico Gattuso. Ecco le sue parole:
Si può dire scudetto?
«Ad agosto la Lazio era tra nono e undicesimo posto: Milan, Inter, Juve, Roma, Como, Fiorentina, Napoli e Atalanta partono davanti. Se arriva tra le prime sette è un gran risultato, tra le prime sei grandissimo, in Champions sarebbe qualcosa di assoluto»
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