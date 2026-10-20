C'è chi parla di scudetto per questa Lazio

Redazione VN
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Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus, alla Gazzetta dello Sport ha parlato della Lazio del suo amico Gattuso. Ecco le sue parole:

Si può dire scudetto?

«Ad agosto la Lazio era tra nono e undicesimo posto: Milan, Inter, Juve, Roma, Como, Fiorentina, Napoli e Atalanta partono davanti. Se arriva tra le prime sette è un gran risultato, tra le prime sei grandissimo, in Champions sarebbe qualcosa di assoluto»
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