Le parole di Franco Selvaggi su Rolando Mandragora
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L'ex attaccante granata, Franco Selvaggi, Campione del Mondo, seppur da comprimario, nel 1982 con l'Italia di Bearzot, ha parlato ai microfoni di Tuttosport della situazione in casa Torino, soffermando anche sull'ex centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, tornato anche lui durante questa sessione Nazionali a giocare per l'Italia, anche se fino a questo momento mai sceso in campo. Questa la sua risposta:
Su chi punto in particolare nel Torino dopo questa sessione estiva di mercato? Dico Mandragora. Il suo ritorno è una delle poche note positive di questo inizio di stagione. Tra l’altro l’ho incontrato a cena a Udine qualche anno fa ed è anche un bravissimo ragazzo. Che non gusta. Stiamo comunque parlando di un ottimo giocatore. Mandragora ha un bel tiro e un’ottima visione di gioco. Tanto da poter fare sia la mezzala sia il regista. Rolando fa parte della categoria dei calciatori affidabili, sui quali si può sempre contare durante l’anno.
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