La Fiorentina torna a respirare grazie al poker servito al Sassuolo
VIDEO VN - Adesso è lampante, Oulai e Goncalves devono giocare
La Fiorentina torna finalmente alla vittoria. Grazie al 4-2 rifilato al Sassuolo la squadra di Paolo Vanoli risale in classifica potendo così respirare un po'. I tre punti mancavano dal successo di metà settembre contro il Venezia. Di seguito una parte del commento di Repubblica Firenze sul poker gigliato contro la formazione dell'ex Alberto Aquilani, ora sempre più in bilico:
Nel lungo weekend di Halloween stavolta Reggio Emilia per la Fiorentina non porta in dote nessuno scherzetto ma solo un apprezzatissimo dolcetto, quello che una vittoria pesante sa regalare. E così se lo scorso anno la sconfitta con il Sassuolo certificò una crisi totale dei viola, inchiodati a una classifica pietosa, quest’anno il 4-2 del Mapei Stadium sa di rilancio. Di successo della svolta, tanto attesa. Per vincere una gara complessa la Fiorentina è stata resiliente e più forte delle proprie difficoltà difensive. Pur avendo incassato ancora due gol nel buio pomeriggio emiliano Vanoli ha saputo trovare dalla qualità della propria rosa la forza per scacciare la paura e far tornare il sorriso al proprio gruppo. E i cambi, sempre molto contestabili fino ad oggi, hanno invece agevolato la strada verso la vittoria, spalancando tutta la forza offensiva di un gruppo non fatto per gestire ma per andare sempre all’attacco. Bravo il tecnico a scegliere Oulai e Goncalves nel momento giusto della gara, quando un pareggio poteva apparire un risultato consono per allungare la mini striscia positiva aperta con l’Atalanta. Bravo il tecnico a lanciare un 4-2-3-1 offensivo che ha certificato ancora una volta il valore di due interpreti fino ad adesso ai margini del progetto: Oulai ha aperto l’azione del 3-2 di Mastantuono con una serpentina in cui la personalità e l’incoscienza di un giovane si è mischiata alla qualità di un centrocampista totale, Goncalves ha rifinito con un tocco semplice ma quanto giusto Franco per il tiro decisivo. Due elementi da cui ripartire e imprescindibili nella stagione della Fiorentina.
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