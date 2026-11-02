La Fiorentina si gioca molto nella trasferta di Reggio Emilia. Anche Vanoli, solitamente misurato nelle dichiarazioni, ha definito Sassuolo-Fiorentina una partita “importantissima”. I viola hanno bisogno di vincere per allontanarsi dalla zona retrocessione e dare seguito ai segnali positivi emersi contro l’Atalanta. Il tecnico non la considera decisiva per il proprio futuro, ma un successo darebbe maggiore solidità alla sua posizione.

Alla vigilia Vanoli ha individuato nella maturità e nella tenuta mentale alcuni dei principali aspetti da migliorare: “Quando prendiamo gol usciamo dalla partita e andiamo in confusione. Serve avere più fame, soprattutto per difendere”. E sul risultato da ottenere è stato chiaro: “Per vincere non serve essere sempre belli”.

Oltre alla fase difensiva, servirà ritrovare pericolosità in attacco, coinvolgendo maggiormente Beto e Pellegrino e sfruttando le loro caratteristiche, in particolare il gioco sulle fasce e i cross.

Dall’altra parte ci sarà un Sassuolo in difficoltà, reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Il grande ex sarà Alberto Aquilani, che ha presentato così la sfida: “La Fiorentina è una squadra importante, partita con pronostici per fare un campionato di livello, con obiettivi diversi dai nostri e con un mercato fatto di tanti acquisti. Ci aspetta una partita complicata in cui bisogna dare più del 100%”. Lo scrive Repubblica